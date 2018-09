Pulizie Ama, occhio alle rimozioni

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scattato ieri da via Laurentina il ciclo di settembre degli interventi massivi di pulizia straordinaria, lavaggio, sanificazione e diserbo meccanico sulle grandi arterie stradali della Capitale. Fino a giovedì gli addetti Ama saranno impegnati su entrambe le carreggiate, da e verso il Gra, intervenendo anche su via delle Tre Fontane, via del Tintoretto, ecc. Al lavoro quotidianamente 8/10 operatori con il supporto di spazzatrici, lava-strade, veicoli a vasca, ecc. Altri 3 gli interventi sulle grandi arterie previsti questo mese». «Da domenica 9 a venerdì 14 settembre - fa sapere Ama - sarà interessata via Aurelia, nel tratto dal Gra a piazza Irnerio, oltre alle principali strade e piazze connesse alla consolare, tra cui largo Tommaso Perassi, circonvallazione Aurelia, via Gregorio VII, via Angelo Emo, via Baldo degli Ubaldi. Da domenica 16 a sabato 22, sarà la volta di via Casilina, nel tratto che va da piazza del Pigneto a viale Palmiro Togliatti. Concluderà il programma di questo mese via Ostiense, da lunedì 24 a venerdì 28, saranno interessati i tratti dalla via del Mare a piazzale Ostiense, viale Aventino, e lungotevere San Paolo. Gli interventi, predisposti d'intesa con l'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e svolti in collaborazione con il Corpo di Polizia di Roma Capitale, si aggiungono alle consuete attività di spazzamento programmate quotidianamente dall'azienda. Ama invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione agli orari di intervento per evitare multe o rimozioni.