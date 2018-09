Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pulcinella e i suoi amici burattini invitano grandi e piccini alla festa per l'inizio della quattordicesima stagione del Teatro San Carlino. Che vedrà in cartellone grandi classici e spettacoli nuovi, messi in scena, come di consueto, da attori, burattini e pupazzi, con la musica dal vivo. Nel corso della manifestazione gli artisti del teatro presenteranno spezzoni degli spettacoli in programma. A fare gli onori di casa Marco Ceccotti e il suo amico Lupo, Emanuele Silvestri con il Re del Piccolo Principe, Francesco Manfredi e la sua Chitarra, Camilah Chiozza e le sue Luci. Ma le sorprese non finiscono qui. Daniele Antonini incanterà con il suo laboratorio di bolle di sapone. Per realizzarne di grandi, piccole, colorate e trasparenti. Bolle magiche di tutte le dimensioni. Sergio Sergi the Original, super animatore delle feste al San Carlino, trascinerà il pubblico in una strepitosa baby dance. Mentre Roberto Capone e i suoi bianchi cartoni animali tutti da colorare, daranno il via al festival Bimb'in Burattin, una serie di laboratori artistici e creativi. E infine alle 17,30 il primo spettacolo della stagione, La serenata Rap di Pulcinella. Domenica alle 11,30 Il pianeta senza punta e alle 17,30 Un carretto di fiabe Cappuccetto rosso.(F. Pic.) Villa Borghese. Info e prenotaz. www.sancarlino.it».riproduzione riservata ®