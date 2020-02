Pugni in faccia a una verificatrice dell'Atac. L'ennesima aggressione a un dipendente della municipalizzata dei trasporti della Capitale. Stavolta, a intervenire e a prestare soccorso alla donna, il conduttore Massimo Giletti, che si era accostato al tram, in motorino, al semaforo.

L'agguato ai danni del controllore è avvenuto poco dopo mezzogiorno, in piazza Apollodoro, al Flaminio. Il mezzo Atac era della linea 2. Una banale richiesta di esibire il biglietto ha scatenato la reazione di una passeggera, che si è scagliata contro un gruppo di verificatori, tutte donne. «Stavo in motorino - racconta Massimo Giletti - Ero fermo al semaforo e ho visto tutta la scena: una ragazza che menava fendenti a destra e a manca, sbraitava e si dimenava. Impressionante. Sono rimasto con lei, aspettando l'ambulanza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

