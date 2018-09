Psoriasi, ok dall'Ue alla nuova terapia

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - La Commissione Europea (CE) ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio di tildrakizumab, un anticorpo monoclonale IL-23p19 umanizzato e ad alta affinità, per il trattamento di pazienti adulti con psoriasi cronica a placche da moderata a grave, candidati per terapia sistemica.Viene somministrato per iniezione sottocutanea, ogni 3 mesi durante il periodo di mantenimento, ciò si traduce in una maggiore comodità e qualità di vita per i pazienti, ottenendosi un migliore controllo e una migliore soddisfazione.«Siamo orgogliosi dell'approvazione della Commissione europea, poiché costituisce una nuova opzione terapeutica per gli operatori sanitari europei e per i pazienti - afferma Peter Guenter, CEO di Almirall - si tratta di un inibitore IL-23p19 mirato, sicuro, facile da somministrare, che fornisce un'efficacia duratura e una sicurezza a lungo termine». Di psoriasi si parlerà a Roma nel convegno Derm in mind venerdì e sabato, durante il quale si farà il punto sulla patologia e i nuovi trattamenti.