Psoriasi, come avere la pelle sana

PARIGI - La possibilità di ottenere una cute completamente libera da lesioni può fare la differenza nella vita delle persone con psoriasi, secondo il Report PsoClear. Condotto su 7.644 pazienti europei, ha mostrato, infatti, che i pazienti potrebbero essere, in media, il 49% più felici ottenendo una pelle sana, cioè completamente libera da lesioni e sintomi come prurito e desquamazione. È quanto affermano gli studi AMAGINE-2 e AMAGINE-3, presentati al Congresso europeo di dermatologia (EADV) di Parigi.Il trattamento con brodalumab', nelle persone che soffrono di psoriasi a placche da moderata a grave, è associato a una più rapida riduzione del punteggio PASI' assoluto e a una maggiore probabilità di ottenere una cute completamente libera da lesioni.«Con trattamenti come brodalumab, che possono offrire ai pazienti la possibilità di una cute libera da lesioni, siamo ora in grado di capire e di valorizzare maggiormente l'impatto che questo miglioramento può avere nella loro vita», dichiara Gitte Aabo, Presidente & CEO di LEO Pharma. (A.Cap.)riproduzione riservata ®