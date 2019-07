Pruzzo: «Ha dato il meglio e non è più giovanissimo»

ROMA - Roberto Pruzzo, per tutti nella capitale il Bomber. Più di lui in giallorosso ha segnato solo Totti, nessuno come lui ha vinto due volte la classifica dei capocannonieri con la maglia della Roma. Oggi è opinionista per Radio Radio e su Higuain nutre più di una perplessità.

«Ho l'impressione che il Pipita che abbia già dato il meglio, soprattutto negli anni di Napoli. Il fatto che Sarri l'abbia voluto a Londra al Chelsea e ora lo boccia alla Juve è indicativo del suo momento. E' chiaro che la Roma deve presentarsi con un acquisto di un big quindi il suo nome è spendibile e se trova le giusti motivazioni può ancora fare la differenza. Nessuno discute in assoluto le qualità di Higuain ma lo avrei comprato 3 anni fa. Non oggi anche perché mi sembra che vada in contraddizione con quello che vuole fare la Roma tra progetto giovani e abbassamento degli ingaggi».

Pruzzo ha le idee chiare su chi dovrebbe vestire la maglia numero 9 della Roma: «Io terrei Dzeko che fisicamente mi sembra stia ancora benissimo. Capisco le difficoltà però nel trattenere un giocatore che non vuole restare. Fonseca? Mi piace molto, ma gli va data una rosa adeguata. A Roma è ora di vincere un trofeo». Con o senza Higuain. (F.Bal.)

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

