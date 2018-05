«Provaci ancora, meteora»

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniROMA - Amadeus torna alla musica. Dall'8 giugno sarà al timone di Ora o mai più, 4 puntate in cui 8 meteore della canzone italiana (Marco Armani, Alessandro Canino, Massimo Di Cataldo, I Jalisse, Lisa, Donatella Milani, Valeria Rossi e Stefano Sani) si sfideranno per vincere l'opportunità di realizzare un disco, giudicati e aiutati da 8 big come Patti Pravo, Loredana Bertè, Fausto Leali, Red Canzian, Marco Masini, Michele Zarrillo e Marcella Bella.Sarà una sorta di talent in versione vip?«Sarà una gara a tutti gli effetti tra cantanti che negli anni 80-90 hanno incontrato il grande successo ma poi quel successo li ha abbandonati: ora hanno la possibilità di salire su un treno di prima classe per riprendere un percorso. Sono tutti artisti che vorrei se facessi Sanremo».È per questo format che ha lasciato Reazione a catena?«Questo programma mi ha subito incuriosito e avendo la fortuna di farne già uno quotidiano che va molto bene come Soliti ignoti, che riprenderà a metà settembre, non sarebbe stato giusto andare in onda tutti i giorni anche in estate. Anche se mi è dispiaciuto lasciarlo, perché sono molto legato a quel programma, è quello che mi ha riportato su Rai1».La diverte di più il quotidiano o la prima serata?«Il quotidiano, perché ti dà la possibilità di avere un rapporto costante con il pubblico e di modificare il programma strada facendo e poi perché il quiz è il genere che preferisco. Io sono nato con il quotidiano, ai tempi di Deejay Television andavo in onda alle due del pomeriggio».C'è un programma che non rifarebbe?«No, però se tornassi indietro non rifarei la scelta di lasciare L'Eredità nel 2006 perché poi ho attraversato un momento buio, per quasi tre anni sono stato escluso, dimenticato, finché non è arrivato Mezzogiorno in famiglia su Rai2».Prima ha citato Sanremo: le piacerebbe condurlo?«Non ci ho mai pensato, ma certo a Sanremo non si dice di no, per un conduttore è come arrivare in cima all'Everest. E diciamo che è un mondo che conosco».Rifarà Stasera tutto è possibile?«Sì, a settembre andrà in onda la quarta edizione. Non posso lasciarlo perché è il programma preferito di mio figlio, non mi rivolgerebbe più la parola».riproduzione riservata ®