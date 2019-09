PROVA DI FORZA

Enrico Sarzanini

ROMA - «Affrontiamo una grandissima squadra, giocheremo la partita con coraggio e consapevolezza». Alla vigilia di Inter-Lazio il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi indica la strada per proseguire il discorso intrapreso contro il Parma. Di fronte la capolista della Serie A che non vuole assolutamente fermare la sua corsa: «Conte è un grandissimo allenatore ha impiegato poco a dare la sua impronta all'Inter che lotterà certamente per lo scudetto. Ci aspetta una gara impegnativa in uno stadio che si preannuncia stracolmo e con tanto entusiasmo». Lo scorso anno vittoria corsara dei biancocelesti che si imposero 1-0 grazie al gol di Milinkovic: «Ma sarà molto diverso ammonisce Inzaghi -. E' cambiato l'allenatore e sono stati fatti investimenti importanti, la squadra è cresciuta. Nelle prime tre gare di campionato loro hanno fatto molto bene, poi hanno disputato un grande derby. Secondo me possono giocarsela per lo scudetto alla pari con Juve e Napoli».

Tutto merito, secondo il tecnico, di Conte: «Ha fatto bene ovunque sia stato. A lui mi lega un ottimo rapporto, ci siamo incontrati spesso fuori dal campo. Come tecnico sarà invece la nostra prima sfida».La Lazio però andrà a San Siro per tentare il colpaccio: «In passato abbiamo fatto ottime prestazioni in quello stadio contro i nerazzurri. Dovremo giocare con consapevolezza dei nostri mezzi, restando sempre umili e concentrati». Ancora qualche dubbio sull'undici da schierare, out Radu alle prese con l'influenza la certezza si chiama Ciro Immobile che contro il Parma non aveva gradito la sostituzione e lo aveva dimostrato platealmente salvo poi essere ripreso da Inzaghi: «Si era già scusato subito dopo la partita e lunedì ha fatto un grande gesto, chiedendo scusa pubblicamente anche ai compagni e alla società. Si deve ragionare per la squadra, non per gli interessi personali, in questo siamo cresciuti molto. Immobile aveva capito di aver sbagliato già dieci minuti dopo l'episodio. Non c'è nessun caso, tutto è risolto».

Fronte formazione Bastos al posto di Radu, Parolo insidia Leiva per il ruolo di play e Lazzari potrebbe dare il cambio a Marusic sulla fascia destra.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

