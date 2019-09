PROVA A PRENDERMI

Enrico Chillè

Sei colpi in meno di mezz'ora, nel raggio di circa cinque chilometri: è caccia all'uomo armato di pistola che, ieri pomeriggio, ha seminato il terrore rapinando diversi negozi nelle zone di San Giovanni e dell'Appio Latino. Unico segno particolare: l'uomo, stando a quanto riferito da diversi testimoni alle forze dell'ordine, indossava una camicia nera.

Tutto è iniziato intorno alle 15.40 di ieri, quando il rapinatore è entrato in azione, fermando un uomo alla guida di un Piaggio Liberty sulla Colombo, all'altezza della Garbatella. Minacciandolo con l'arma puntata, il rapinatore è riuscito a farsi consegnare lo scooter. L'uomo rapinato ha subito avvertito le forze dell'ordine, chiamando il 112, ma proprio in quei minuti il rapinatore aveva iniziato la sua escalation di rapine a mano armata.

A bordo dello scooter, infatti, l'uomo si è diretto verso San Giovanni percorrendo via Cilicia. Una volta giunto a piazza Roselle, il rapinatore ha tentato un primo colpo all'interno di un esercizio commerciale, una farmacia, ma il primo tentativo non è andato a buon fine: la reazione inaspettata del farmacista, infatti, lo aveva colto di sorpresa e indotto a fuggire, ma l'uomo non ha desistito. Poche centinaia di metri dopo, in via Siria, l'uomo è entrato in un supermercato, minacciando i cassieri e facendosi consegnare circa 500 euro in contanti. Pochi minuti dopo, l'uomo ha preso via Britannia, entrando in un'altra farmacia e facendosi consegnare circa 900 euro. Ritornato nella zona dell'Appio Latino, il rapinatore è riuscito a concludere un altro colpo, rapinando un forno dove si è fatto consegnare altri 900 euro. Non pago, l'uomo si è poi recato all'interno di un supermercato in via Magna Grecia, dove è riuscito a razziare altri 500 euro, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

La polizia è ora alla ricerca dell'uomo. La vicinanza della zona e il modus operandi fanno pensare che si possa trattare dello stesso rapinatore che, il 26 agosto scorso, era riuscito a concludere con successo altre rapine in poco più di mezz'ora in diversi negozi dei quartieri Ostiense e Testaccio.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

