Proto convince, anche Adekanye e Patric promossi

La Cremonese non fa paura ma in avvio di ripresa si deve superare su un tiro a botta sicura di Palombi che sfiora il gol dell'ex.

BASTOS 7

Tutto facile si deve limitare a controllare qualche sortita avversaria in area. Si procura il rigore del 3-0 e segna la rete del 4-0.

LUIZ FELIPE 6,5

Serata di ordinaria amministrazione sbroglia anche le situazioni più complicate con estrema naturalezza. (15' st A. Anderson 6: entra a giochi ormai fatti).

ACERBI 6,5

Inesauribile le gioca tutte anche quelle in cui potrebbe rifiatare, si può godere una serata tutto sommato tranquilla senza troppe ansie.

PATRIC 7

Quando Inzaghi lo chiama non delude mai le aspettative, mette a segno il primo gol con la maglia della Lazio.

PAROLO 6,5

Trova la rete del raddoppio e torna al gol in Coppa Italia dopo cinque anni, il primo lo segnò contro il Bassano all'esordio in biancoceleste in questa competizione.

CATALDI 7

Dopo aver girovagato in giro per L'Italia ha acquisito la giusta maturità e determinazione per sostituire Leiva, è diventato una importante risorsa per Inzaghi. (15' st D. Anderson 6: ordinaria amministrazione a gara ampiamente chiusa).

BERISHA 6,5

Un anno di Purgatorio si vede chiaramente che è in fiducia ma gli manca ancora la giusta brillantezza per completare l'opera.

JONY 7

Molto propositivo ormai si è calato perfettamente nei panni del vice Lulic, scodella il pallone in occasione del raddoppio di Parolo.

ADEKANYE 6,5

Si impegna e corre come un matto ma sotto porta è ancora troppo poco freddo e concreto. Ampiamente promosso per l'impegno e la dedizione.

IMMOBILE 7

Stanco ed affaticato vista l'assenza sia di Caicedo che di Correa è costretto agli straordinari che gli consentono di aumentare il suo bottino di gol che raggiunge quota 109. (27' st Minala NG).

INZAGHI 7

Un'altra vittoria per il tecnico biancoceleste che ha iniziato il 2020 senza mai perdere. Ai quarti affronterà il Napoli di Gattuso, atteso replay della sfida vinta sabato in campionato.

