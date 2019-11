PROTO 7

Nella ripresa salva in tre occasioni.

BASTOS 6,5

Duella con Omrani al quale nel secondo tempo nella la gioia del gol.

VAVRO 6

La migliore gara da quando è alla Lazio peccato per quell'errore finale.

ACERBI 6,5

Una sola sporcatura sul quale rimedia Proto.

LAZZARI 6,5

Poco sfruttato diventa protagonista nel finale.

PAROLO 6,5

Resta sempre lucido anche nei momenti in cui la squadra è a corto di ossigeno.

CATALDI 7

Gara di grande sostanza non fa rimpiangere Leiva, e non è affatto poco.

LUIS ALBERTO 6,5

Metronomo del centrocampo se i compagni sfruttassero meglio i suoi assist la Lazio non avrebbe rivali. (34' st Patric 6,5).

JONY 6

Una buona gara con qualche acuto di rilievo, nella ripresa sparisce. (28' st Lulic 6,5: determinante).

CORREA 7

Primo gol in Europa, ma si divora il raddoppio.

ADEKANIE 6,5

Dialoga a meraviglia con Correa in occasione del gol. (20' st Caicedo 6: tiene alta la squadra)

INZAGHI 6,5

Una Lazio piena di riserve batte il Cluj e si regala un'altra seppur minima speranza. (E.Sar.)

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

