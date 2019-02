Protezione civile, 5 mezzi dati alle fiamme da ignoti

Mezzi della Protezione civile dati alle fiamme. Sono cinque i veicoli della Onlus Associazione di Soccorso Giannino Caria Paracadutisti, che fa parte della colonna di volontari della Protezione civile, che sono stati incendiati da ignoti piromani nel corso della notte: camion e jeep erano parcheggiate in via Ildebrando della Giovanna, a Ponte Galeria. Dai primi accertamenti dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, l'incendio sarebbe stato di natura dolosa.

Il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione civile Carmelo Tulumello ha espresso tutto il suo disprezzo per gli autori di questo gesto attraverso un post su Facebook: «Chi ha fatto questo ha già perso. Chi, in modo ignobile e vigliacco, dà fuoco ai mezzi di un'associazione di protezione civile della Regione Lazio, danneggiando una scuola, ha già perso perché siamo troppi e troppo forti per chiunque». Nell'incendio infatti è rimasta anche danneggiata una delle pareti della vicina scuola elementare Nando Martellini.

Non si è fatta attendere la condanna del Campidoglio, per bocca - o meglio account - della Sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina infatti ha dedicato alla vicenda un messaggio dal suo account Twitter: «Sono 5 i mezzi di soccorso rimasti coinvolti in un rogo probabilmente di origine dolosa ieri notte. Le istituzioni sono unite nel condannare il vile gesto ai danni della Protezione Civile del Lazio di Ponte Galeria», il cinguettio della Raggi, che conclude il suo messaggio con l'hashtag #NonAbbassiamoLoSguardo. (L. Cal.)

