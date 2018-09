Prostituzione cinese nel centro massaggi

Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo alcune segnalazioni fatte da abitanti del quartiere al commissariato Romanina, su uno strano viavai di uomini presso un centro estetico, gli investigatori della Polizia di Stato hanno fatto un appostamento. E così hanno potuto notare un uomo suonare il campanello: ad aprire la porta una ragazza cinese vestita solo con un baby doll. Atteso qualche minuto, i poliziotti in borghese hanno a loro volta suonato presso il negozio e sono stati accolti nello stesso modo: una volta entrati, si sono qualificati e, perquisendo le stanze, hanno trovato degli uomini in atteggiamenti inequivocabili con donne cinesi, oltre a numerose scatole di preservativi e di pasticche per favorire l'attività sessuale. C. X., 42enne della stessa nazionalità, aveva il mazzo di chiavi di un appartamento all'interno del quale gli agenti hanno trovato lo stesso scenario di prostituzione.