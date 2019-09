Prostata, pericolo fai da te

Antonio Caperna

Tre italiani su quattro colpiti da ipertrofia prostatica benigna, soprattutto nelle prime fasi della malattia, non si cura o ricorre a rimedi fai da te. È questo l'allarme lanciato dalla Fondazione PRO (Prevenzione e Ricerca in Oncologia) che invita gli over 50, residenti nel nostro Paese, a sottoporsi a una visita con il medico specialista.

Necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato svuotamento sono i sintomi più frequenti. Sono tutti sintomi spesso comuni a quelli causati dal tumore della prostata: soltanto il medico può provvedere ai necessari approfondimenti per arrivare a una diagnosi certa.

«È una malattia caratterizzata dall'ingrossamento della ghiandola prostatica che comprime il canale uretrale, causandone una parziale ostruzione e interferendo con la capacità di urinare - afferma il prof. Vincenzo Mirone, Presidente di Fondazione PRO -. I sintomi determinano un forte impatto sulla qualità di vita delle persone, fino a costringerle a scegliere solo luoghi che abbiano la disponibilità di un bagno nelle vicinanze».

La patologia urologica non deve essere banalizzata e va trattata sotto il controllo del medico. «Oggi abbiamo a disposizione terapie efficaci come l'estratto esanico di Serenoa repens, farmaco che agisce come potente anti infiammatorio e che può migliorare la qualità di vita dei pazienti - aggiunge Mirone -. Il farmaco è ben tollerato e può essere utilizzato in associazione alle altre terapie disponibili come gli alfa litici e gli inibitori della 5-alfareduttasi che, però, non sono in grado di esercitare alcuna azione anti infiammatoria».

leggocaperna@gmail.com

riproduzione riservata ®

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA