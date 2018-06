Proseguono le ricerche del giovane disperso

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Proseguono le ricerche di Elnur Babayev, il ragazzo 29enne dell'Azerbaigian disperso da sabato pomeriggio mentre faceva il bagno da sabato nel lago di Castel Gandolfo. A quanto riferito dai vigili del fuoco, il nucleo sommozzatori continua le ricerche effettuando immersioni nello specchio d'acqua. Secondo quanto ricostruito, sabato pomeriggio il giovane si era allontanato con il pattino verso il centro del lago poi una volta entrato in acqua non sarebbe più riemerso. Il giovane studente universitario era arrivato a Roma da due giorni per fare un esame all'Università La Sapienza, studiava scienze politiche. Per scandagliare i fondali ad oltre 100 metri arriverà un particolare robot in uso ai vigili del fuoco, proveniente da Milano, che permetterà di ispezionare il fondale del lago oltre i 50 metri di profondità.