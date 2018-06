Pronto soccorso, addio al codice verde e rosso Solo numeri per le urgenze

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloAddio ai codici rosso, bianco, verde o giallo: dal prossimo gennaio saranno i numeri a stabilire il grado di priorità per i pazienti che arrivano al Pronto Soccorso. I nuovi codici vanno da 1 a 5: 1 rappresenta i casi più gravi, 2 l'urgenza, 3 l'urgenza differibile, 4 l'urgenza minore e 5 la non urgenza. Obiettivo: ridurre i tempi d'attesa. Il Lazio dovrebbe essere la prima regione a cambiare con una fase di sperimentazione. Il passaggio ai numeri è richiesto dalle nuove linee guida sul triage intra-ospedaliero, in via di approvazione da parte della conferenza Stato-Regioni. «Aspettiamo ancora il quadro normativo di riferimento», ha detto Francesco Rocco Pugliese, presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza - secondo il quale la criticità è legata soprattutto al codice verde, che racchiude il 60-70% degli utenti del Pronto Soccorso e che ha dentro una grande fascia di variabilità della sintomatologia acuta.«Il Pronto Soccorso non è nemico del cittadino ma alleato - ha aggiunto - Non credo che con la nuova organizzazione si ridurrebbero i tempi di attesa per i pazienti meno acuti, anche se me lo auguro».riproduzione riservata ®