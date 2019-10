Pronto il decreto di chiusura per il pub della sparatoria

Al vaglio del questore Carmine Esposito l'emissione di un provvedimento di chiusura per il pub John Cabot ai sensi dell' articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza.

Si legge infatti nell'ordinanza di custodia cautelare notificata in carcere a Valerio Del Grosso e Paolo Pirino che i due avevano due soci negli affari di droga che stabilmente frequentavano il locale dove sarebbero dovuti andare Luca Sacchi e la fidanzata Anastasia Kylemnyk. Anche la sera dell' omicidio, Simone Piromalli e Giovanni Princi quest' ultimo pregiudicato per spaccio e molto legato da un vincolo di amicizia con la Vittima, si trovavano dentro al locale come emissari di Valerio Del Grosso per l' acquisto della partita di droga. Gli sviluppi investigativi, che stanno riservando continui colpi di scena, verranno trasmessi alla divisione di polizia amministrativa e sociale della questura molto attenta alla sicurezza degli esercizi pubblici nella movida capitolina. La stessa disposizione del questore venne notificata al titolare dell' O'Connell Irish Pub dell'Axa dove scoppiò la rissa prima della sparatoria di piazza Eschilo in cui è rimase paralizzato dopo essere stato ferito da un proiettile alla schiena il campione di nuoto Manuel Bortuzzo.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA