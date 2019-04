Promuovere lo sport per promuovere la vita

Dal Coni al territorio per parlare di sport e risultati in termini scientifici. Promuovere lo sport, promuovere la vita: questo il messaggio della prima Conferenza programmatica nazionale della promozione sportiva, organizzata al Coni dall'Osservatorio permanente sulla promozione sportiva, con gli interventi del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e del Sottosegretario di Stato Simone Valente. Partendo, dunque, dai dati e dai numeri socio-economici rilevati dall'Osservatorio, la Conferenza vuole ragionare sulle linee guida da cui partire per impostare le attività e il futuro, in generale, di oltre 7 milioni e mezzo di tesserati. L'Osservatorio infatti, nato alla fine del 2017, si pone l'obiettivo di evidenziare il valore del mondo della promozione sportiva mettendone in luce e analizzandone il lato sociale, educativo, promozionale ed economico. Gli argomenti affrontati vanno dalla corretta gestione di un impianto sportivo alla figura del dirigente sportivo, dall'integrazione e l'inclusione negli sport alla riforma degli Enti di promozione sportiva. «Chiaro è che dello sport d'alto livello ha spiegato Malagò - della preparazione olimpica, deve occuparsi il Coni, ma l'alto livello inizia da quando l'atleta ha 12 anni, nasce dall'associazionismo sportivo».(L. Loi.)

