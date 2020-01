PROMESSA SVELATA

Fabrizio Fabbri

ROMA - Da mito a leggenda. Un percorso obbligato, segnato da quel terribile schianto alle 9.42, ora negli Usa, di domenica scorsa sulle colline di Los Angeles. Kobe Bryant è volato via e dal momento in cui la tragica notizia della sua scomparsa, della figlia Gianna e delle altre sette persone con cui condividevano il volo dell'elicottero, su cui il Mamba e la moglie Vanessa per un loro patto non salivano mai assieme, è un ininterrotto susseguirsi di messaggi e di modi per ricordarlo. Il derby losangelino tra Clippers e Lakers, l'ex squadra del Mamba, è stato rinviato. New York vuole dare il suo nome a una fermata della metro mentre alla Nba arriva la richiesta di migliaia di tifosi di personalizzare il logo con una immagine di Kobe. Incerta la data delle esequie, la burocrazia deve fare il suo corso, mentre in Italia dopo le parole del presidente Mattarella di fronte a degli studenti universitari (tanta tristezza per uno sportivo che si era formato da noi) le piazze italiane in cui da bambino era cresciuto sono pronte a tributargli l'omaggio. Reggio Calabria gli dedicherà uno spazio pubblico ha detto il Sindaco Falcomatà. Rieti e Reggio Emilia gli intitoleranno una strada, Pistoia un'area sportiva.

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA