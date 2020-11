Proietti, oggi i funerali in diretta Tv

Funerali blindati e nessuna folla oceanica, come avvenne per Alberto Sordi diciassette anni fa, per le esequie di Gigi Proietti scomparso lunedì scorso. A causa delle restrizioni dettate dell'emergenza Covid, la cerimonia avverrà in diretta tv su Rai 1. La sindaca Virginia Raggi ha proclamato il lutto cittadino. A partire dalle 10 la Rai, per omaggiare l'attore romano e consentire al suo pubblico di stringersi, anche se virtualmente ,attorno a lui ha inserito in palinsesto una puntata speciale di Unomattina in collaborazione tra Rai1 e Tg1, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre. Il feretro partirà da Villa Margherita e si dirigerà verso il Campidoglio per fermarsi al Globe Theatre di Villa Borghese dove sosterrà per 50 minuti. Ad attenderlo davanti al Teatro Shakespeariano che da oggi porterà il suo nome, ci saranno artisti e amici cari che gli renderanno il dovuto omaggio. Infine intorno alle 12 l'arrivo alla chiesa degli Artisti per la cerimonia religiosa. Ai funerali potranno assistere un massimo di 60 persone, mentre la piazza e tutte le strade limitrofe saranno transennate. Per l'occasione tutti i taxi aderenti all'associazione Tassiste di Roma trasmetteranno, brani audio del grande attore romano.(I. D. G.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA