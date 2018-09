Proietti, Capodanno all'Auditorium con i suoi Cavalli di battaglia

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gigi Proietti ritorna a Capodanno nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, con Cavalli di battaglia. Si tratta del più classico excursus del suo repertorio: popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico , umano, multiculturale. Una contaminazione di generi che caratterizzano i suoi spettacoli e che sono gli ingredienti del suo grande successo. Un'occasione unica, dunque, per rivedere in scena il poliedrico romano. Ad accompagnarlo sarà un'orchestra di 25 elementi diretti dal Maestro Mario Vicari, da un corpo di ballo e da attori del Suo Laboratorio che da diversi anni partecipano ai suoi spettacoli. Ci saranno anche Susanna e Carlotta, le due figlie dell'artista, che sorprenderanno il pubblico con le loro qualità vocali e con la loro vis comica. I biglietti saranno in vendita da oggi alle ore 16 su Ticketone.it