Programma Open, una serie per tutti

Sono già oltre cinquemila gli iscritti al programma Human Knowledge in modalità Open di Joule, la scuola di Eni per l'impresa: aperto a tutti e ideato per far crescere aspiranti imprenditori e startup, il programma sta riscontrando un notevole successo nel segno dell'innovazione e della sostenibilità. Per coinvolgere i partecipanti in un percorso basato su coinvolgimento e interazione, Open ha adottato un format innovativo al confine tra l'apprendimento online e le serie in streaming: si tratta di una web-serie interattiva in 12 episodi, intitolata The Rising Star Hotel, basata sulla storia di due giovani imprenditori di nome Anna e Pietro. La regia è di Fabio Mollo, che nel girarla si è ispirato allo humour inglese di Fleabag e a quello italianissimo di Boris. Una serie che non è però soltanto fiction, ma è ispirata a una storia vera: quella di Tiziana Monterisi ed Alessio Colombo, i fondatori di Ricehouse, startup piemontese che lavora sulla conversione degli scarti del riso in prodotti per la bioedilizia.

Ogni puntata della serie coinvolge i partecipanti su temi specifici, facendo loro vivere esperienze di business reali e trasformando loro stessi nei protagonisti della storia. Le loro decisioni nelle concrete situazioni portano ad esiti diversi, cambiando dunque di volta in volta la trama dell'episodio. I temi di business sono i più disparati: dallo studio di mercato alla proposta dell'idea imprenditoriale, dagli aspetti legali e finanziari alla customer experience, fino a crowdfunding, gestione dei collaboratori e competenze di comunicazione, inclusi i social network. Il tutto nell'ambito di una Community in cui conoscere gli altri partecipanti, i formatori e imprenditrici e imprenditori, in un dialogo e confronto continuo visto come notevole strumento di crescita. Tra webinar, approfondimenti e testimonianze concrete, un modo incisivo ed efficace per accrescere le proprie competenze e creare sinergie e nuove opportunità di collaborazione.

