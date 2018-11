«Progetto super, noi pronti all'ultimo sforzo»

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Prima della rinuncia di Calgary, Matteo Salvini aveva già lanciato la volata a Milano e Cortina. Nell'intervista esclusiva di martedì scorso, rilasciata a Leggo, aveva aperto agli organizzatori, dimostrando fiducia e grande entusiasmo per questa sogno olimpico che da oggi sembra davvero più vicino alla realtà. «Se non basteranno i fondi privati, faremo noi l'ultimo sforzo. Ho visto il progetto delle Olimpiadi invernali del 2026, è uno di quelli a minor impatto economico della storia, anche perché moltissime infrastrutture già ci sono. Penso che sia così affascinante che i fondi privati si troveranno. Certo, se poi serve una mano, ti portano un ritorno di immagine, di positività che vale la pena», aveva dichiarato nell'intervista al nostro quotidiano. Un'apertura importante che regala ulteriore ottimismo al progetto olimpico e che è piaciuta anche al sindaco di Milano Giuseppe Sala: «L'apertura di Salvini sui fondi mi sembra importante; per una volta sono d'accordo con lui». (M.Lob.)