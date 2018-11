PROGETTO PILOTA DELL'ASI: CORSI PER I RAGAZZI DELLA SANTA MARIA

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Equitazione come sport da svolgere a scuola, a Roma parte il progetto negli istituti superiori e gli studenti vanno a Capannelle. La scuola pilota è il Santa Maria di viale Manzoni dove due classi del terzo anno ogni due settimane svolgono due moduli di un'ora e mezza ciascuno con lezioni teoriche in classe, dallo studio della storia dell'equitazione alle tecniche vere e proprie, e una mattinata a Capannelle dove imparano prima a prendersi cura del cavallo, vivendo anche la stalla, e poi imparano a montare a cavallo.«Vogliamo portare nelle scuole l'aspetto culturale dello sport e dell'equitazione nello specifico - spiega Emilio Minunzio, vice presidente ASI, già responsabile del settore ASI Sport Equestri svolgiamo questo lavoro da anni in una scuola di Mantova e il risultato è positivo. Abbiamo lavorato con i detenuti formandone alcuni con tanto di titoli tecnici. Senza contare che l'equitazione, dove anche il cavallo è un atleta a pieno titolo, azzera la disabilità: è una disciplina cosiddetta integrata che riesce a gestire in maniera perfettamente integrata tutti i ragazzi, gli atleti».(L. Loi.)