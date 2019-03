Profumo di donna. Fragranze che dipingono la personalità. Come The Only One di Dolce&Gabbana Beauty, che celebra la donna fascinosa e piena di gioia di vivere con una fragranza ipnotica e sofisticata che nasce dall'abbinamento di violetta, caffè, bergamotto, iris e patchouli. Sensualità e bellezza sono le caratteristiche esaltata dal nuovo For Her Pure Musc di Narciso Rodriguez che cattura l'essenza della dualità femminile, come l'opposizione tra il lato oscuro e quello più radioso e tra la forza e la vulnerabilità. È un inno alla libertà il Guilty pour Femme di Gucci dai richiami orientali composti da note intense e raffinate di mandarancio, pepe rosa, lillà, bergamotto, olio di geranio e patchouli. Liquid Emotion, dell'artista vietnamita Phuong Dang, 10 diversi flaconi per altrettante essenze che racchiudono sensazioni olfattive di grande impatto. The Calling punta sull'equilibrio: la base balsamica del muschio aggiunto al cipresso, al rum, al pepe rosa mixa calore ed eleganza. Nel regno dell'ambra, calda e sensuale, con Amber Empire di Atkinsons 1799. Il profumo la valorizza, combinandola al tè Oolong, alla magnolia cinese, alla mirra e all'incenso, per trasportare in un viaggio sensuale nelle terre dell'Estremo Oriente. (A.Vil.)

