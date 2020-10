Profilazione genomica contro il tumore

ROMA- Fino ad oggi la partita della ricerca in oncologia si è giocata esclusivamente sul modello istologico, che prevede sede del tumore, presenza o meno di marcatori/mutazioni genetiche, sviluppo di target therapy. Tuttavia, la progressiva disponibilità di test di profilazione genomica, i Next Generation Sequencing (NGS), che possono analizzare fino a 300 mutazioni genetiche in una sola analisi, ha aperto di fatto la strada al modello mutazionale, che affianca e integra il modello istologico. Tantissimi però sono stati i passi avanti compiuti negli anni e di tutto questo hanno discusso l'altro giorno a Roma oncologi, esperti istituzionali, rappresentanti delle associazioni pazienti e giornalisti, in occasione del Corso di Formazione Professionale Continua Medicina di precisione e terapie personalizzate, l'evoluzione dei percorsi in Oncologia nel racconto dei Media: parole, opportunità, responsabilità, promosso dal Master SGP La Scienza nella Pratica Giornalistica' della Sapienza Università di Roma, con il contributo non condizionante di Lilly. Anche la governance' dei nuovi farmaci oncologici del modello mutazionale deve essere molto rigorosa, con indicazioni da riservare ai pazienti oncologici, in cui la profilazione genomica e i nuovi farmaci devono avere un valore terapeutico aggiuntivo e offrire una nuova opportunità di cura, con particolare riferimento ai tumori rari e ai pazienti che hanno esaurito le linee di trattamenti attuali. (A.Cap.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA