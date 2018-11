Prof, solo 14 euro di aumento

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quattordici euro di aumento in busta paga. E la Scuola insorge. Il ministro all'istruzione Bussetti, in audizione alla Camera, ha annunciato lo stanziamento di 1,7 miliardi di euro per gli stipendi dei docenti e la copertura della perequazione retributiva per il 2019, visto che l'ex ministra Fedeli aveva stanziato risorse per un aumento di 80 euro ma solo fino al 31 dicembre 2018.Dati alla mano, però, si tratta di 23 euro lordi per il 2019 e circa 38 euro alla fine del triennio. Riportato sugli stipendi reali, accade che su uno stipendio di 36.200 euro lordi l'anno (1400 netti al mese) l'aumento netto sarà di 14 euro. «Passiamo da un contratto vergognoso a uno scandaloso denuncia Marcello Pacifico segretario dell'Anief - si vuole far passare il concetto che ci stiamo avvicinando agli stipendi degli insegnanti europei ma non è così: servirebbe uno stanziamento finanziario dieci volte più ampio».Si apre così la crisi con i sindacati, in vista a gennaio del tavolo di trattativa per il rinnovo contrattuale: «Per sedersi - spiega Francesco Sinopoli, segretario generale Flc Cgil - servono almeno altri due miliardi. Ricordo come l'attuale esecutivo abbia sbeffeggiato il contratto povero della Fedeli, purtroppo la base di partenza del rinnovo 2019-2021 è decisamente inferiore». (L.Loi.)riproduzione riservata ®