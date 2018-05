Prof salvata dai suoi ragazzi

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiForse, nonostante i quotidiani atti di bullismo, non tutto è perduto per la scuola italiana. Tra le tante storie di aggressioni ai docenti, spunta infatti un raggio di luce proveniente dall''istituto tecnico Cesaro di Torre Annunziata, nel Napoletano.Un gruppo di studenti ha salvato la vita alla sua insegnante, una 50enne disabile per problemi motori, presentandosi a casa sua dopo aver notato che la professoressa mancava da diversi giorni senza che avesse dato alcun preavviso. I ragazzi, che hanno un rapporto molto speciale con la docente, si sono allertati e hanno deciso di raggiungere la donna presso la sua abitazione a Vico Equense, sulla costiera sorrentina.«Non si assenta mai, non lo ha fatto nemmeno quando ha nevicato», hanno spiegato gli alunni che hanno motivato così le ragioni della loro preoccupazione.Le loro ansie però non erano infondate: così, quando la professoressa non ha risposto al citofono, hanno deciso di chiamare i carabinieri. I militari hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno trovato la donna in terra, priva di sensi a causa di un malore, incapace di muoversi. La professoressa, che sarebbe stata in agonia per circa 48 ore, è stata subito trasportata in ospedale dove i medici sono riusciti a stabilizzarla.La 50enne dopo essere caduta a causa di un malore, ha provato a gridare chiedendo aiuto ma nessuno l'ha sentita e - a causa della sua disabilità - non è più riuscita a rimettersi in piedi. Probabilmente, se fosse passato altro tempo, le sue condizioni sarebbero ulteriormente peggiorate, hanno spiegato i dottori.L'intervento dei suoi alunni è stato provvidenziale e dà un po' di speranza in questo clima di apparente dissesto dell'istituzione scolastica. L'insegnante, intanto, è stata dimessa dall'ospedale e i suoi alunni sono in attesa di riaverla presto in classe con loro: «Speriamo torni presto», hanno detto. Una storia che sembra uscita dalle pagine del libro Cuore: nel terzo millennio esistono ancora insegnanti appassionati del loro lavoro e studenti desiderosi di imparare e rispettosi dei loro docenti.riproduzione riservata ®