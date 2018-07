Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Procederemo alla disdetta dei rapporti contrattuali ancora in essere, senza mettere nessuno in mezzo a strada. Successivamente alla revoca di questi contratti, metteremo a bando gli immobili tramite asta pubblica a cui potranno partecipare anche gli attuali conduttori. Si aggiudicherà l'immobile chi farà l'offerta più alta e a parità di condizione ci sarà prelazione nei confronti dell'attuale conduttore». Così ieri l'assessore alla Casa e Patrimonio di Roma Rosalba Castiglione ha illustrato gli step della nuova delibera sulle locazioni degli immobili comunali. «Poniamo fine a uno scandalo per troppo tempo perpetrato ai danni della collettività e mai risolto dalle precedenti amministrazione. Siamo orgogliosi dell'obiettivo che abbiamo raggiunto e che porterà benefici a tutti i cittadini», ha commentato la titolare del settore nella giunta Raggi.(P. L. M.)