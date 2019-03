Problemi per Strakosha dopo un colpo a una spalla

ROMA - Dopo due giorni di meritato riposo la Lazio torna ad allenarsi oggi pomeriggio a Formello. Da preparare il posticipo di domenica alle 20,30 al Franchi contro la Fiorentina. Immobile, se non avrà problemi ai flessori della coscia che lo tormenta da tempo, tornerà in campo dal primo minuto mentre è da valutare Strakosha che contro la Roma è uscito dolorante ad una spalla. Escluse lussazioni se il giocatore non sentirà dolore potrà tranquillamente scendere in campo. Conferme per Bastos, Luiz Felipe, anche lui alle prese con fastidi muscolari, tornerà titolare solo quando sarà al 100%. Ancora ai box invece Wallace e Lukaku che verranno valutati in settimana, il brasiliano potrebbe rientrare nella lista dei convocati per Firenze. La società intanto lavora al rinnovo di Danilo Cataldi che è in scadenza a giugno del prossimo anno: tra le parti ci sarebbero stati già dei contatti.

