Problemi al cuore per il leader di Fi: «Ma sto bene»

Ricoverato a Monaco per un problema cardiaco aritmologico, Silvio Berlusconi fa sapere di essere comunque «in buona salute» dopo lo spavento iniziale per il ricovero immediato deciso dal suo medico di fiducia Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele. Ricovero avvenuto nel Principato di Monaco perchè il leader di Forza Italia si trova temporaneamente nel Sud della Francia, a Chateauneuf-Grasse, dove la figlia Marina ha una villa. «Non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia», ha chiarito Zangrillo. Nel giugno 2016, infatti, Berlusconi ha subito un intervento al cuore all'ospedale San Raffaele di Milano per la sostituzione della valvola aortica.

Il ricovero non impedisce al leader azzurro di pensare alla crisi di governo in atto. «Non sono preoccupato per le mie condizioni ha fatto sapere Berlusconi in un comunicato - ma lo sono per le vittime del Covid e della crisi e per il rischio che la crisi politica aggravi la paralisi decisionale del Paese in un momento così difficile». L'auspicio, qualunque sia la soluzione è che se ne esca al più presto «senza perdere neppure un giorno nei tatticismi della politica di palazzo». Berlusconi ha parlato al telefono con il leader della Lega Matteo Salvini, che ha fatto sapere di averlo trovato «sereno e di buon umore».

La telefonata probabilmente aveva anche un altro scopo. Salvini teme che qualche pezzo della coalizione di centrodestra e in particolare alcuni senatori azzurri - siano tentati dall'ipotesi di dar vita a un gruppo di responsabili in grado di sostituire i senatori di Italia viva ed assicurare la fiducia al governo Conte evitando le elezioni anticipate. Le parole del Cav, volutamente generiche, non hanno rassicurato del tutto il leader leghista. (A.Sev.)

