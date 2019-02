Primo test a Sepang: l'Honda di Marquez già vola

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Se il buon giorno si vede dal mattino anche la stagione 2019 potrebbe rivedere come principale protagonista il solito Marc Marquez. Questo almeno il primo verdetto del primo appuntamento della MotoGp per quest'anno con i test invernali a Sepang in Malesia dove il campione del mondo ha messo tutti in riga mettendo a segno il miglior tempo con il tempo di 1'59621. Il re della categoria, rientrato dall'operazione alla spalla dopo due mesi di pausa e fisioterapia, è sembrato già al 100%. Abbastanza bene la Yamaha: con Valentino Rossi e Maverick Vinales rispettivamente sesto e terzo. Per i due portacolori del team Monster Energy Yamaha MotoGP quasi un esordio con una struttura in larga parte rinnovata. In casa Ducati il nuovo arrivato Danilo Petrucci ha fatto meglio di Andrea Dovizioso: il ternano, primatista per quasi tutta la mattinata chiude con il quarto crono mentre il suo compagno è alla fine ottavo.(M.Sub.)