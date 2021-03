Primo sciopero ad Amazon, stop per quarantamila

Il gigante dell'e-commerce Amazon ha fronteggiato ieri il primo sciopero nazionale proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasport per protestare contro la rottura delle trattative di rinnovo contrattuale. Ad incrociare le braccia sono stati 40mila dipendenti di hub e magazzini(per i sindacati la percentuale di adesione va dal 75% al 90%, per l'azienda è del 10%). Sul tavolo di contrattazione, argomenti come verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro, la contrattazione dei turni, la riduzione dell'orario, la clausola sociale e la continuità occupazionale per tutti in caso di cambio appalto o cambio fornitore, la stabilizzazione dei tempi determinati e dei lavoratori interinali ed il rispetto delle normative sulla salute e la sicurezza. Gli scioperanti hanno anche formulato una lettera aperta ai clienti di Amazon: «Siate con noi, queste sono le condizioni nelle quali lavoriamo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA