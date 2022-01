Primo pedone morto nel 2022: 61enne falciato da uno scooter

Emilio Orlando

Il sessantunenne Roberto Fattore è il primo pedone del nuovo anno ucciso mentre attraversava le strisce pedonali. L'uomo, residente nel quartiere Tiburtino, è stato investito da uno scooter in via Aurelia Antica all'altezza di Largo Luigi Guanella martedì mattina ed è deceduto ieri al San Camillo.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale del gruppo XII Monteverde, il pedone è stato travolto dallo scooter (modello Piaggio Beverly), condotto da un 30enne che si è fermato a prestare soccorso.

Una statistica da brivido quella che pone i pedoni e i ciclisti al primo posto per la mortalità stradale nel Lazio e nella Capitale, davanti a Lombardia e Campania. Considerati gli utenti più a rischio tra le categorie in strada, nel 2020 sono morti 40 pedoni: 28 uomini e 12 donne. Una mattanza destinata a non arrestarsi, almeno guardo i numeri. La distrazione durante la guida (come l'utilizzo di smartphone da parte degli automobilisti), la velocità spesso elevata dei veicoli, i riflessi alterati a causa dell'uso di sostanze stupefacenti e dell'abuso di alcol da parte dei conducenti delle autovetture e dei motoveicoli figurano tra le cause più frequenti.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

