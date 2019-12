Primo PatientJurney in 32 centri italiani

ROMA - Ben 668 pazienti di 32 Centri Ematologici italiani sono i protagonisti del primo PatientJourney europeo sulla Leucemia Linfatica Cronica, con il paziente chiamato a raccontare il proprio incontro con la malattia e la propria storia. È uno strumento che in medicina aiuta a esplorare l'impatto che la gestione delle malattie ha sulla vita deipazienti e delle persone a loro vicine. Se ne è parlato a Roma per la presentazione dei risultati del progetto LLC: un incontro che cambia la vita, promosso da AIL (Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) con il contributo non condizionante di AbbVie. L'incidenza della Leucemia Linfatica Cronica aumenta con l'età: il 75% dei casi viene diagnosticato in pazienti over60. Si passa dal disorientamento della diagnosi al voler conoscere quanto più possibile della malattia, per capire l'impatto sulla quotidianità e la vita di relazione.(A.Cap.)

Mercoledì 18 Dicembre 2019

