Primo obiettivo, la riapertura delle piccole e medie imprese, seppur con criteri rigorosi a tutela della salute dei lavoratori. Subito dopo Pasqua, martedì 14, il governo non esclude la riapertura di alcuni comparti produttivi. In cima alla lista delle urgenze ci sono le aziende legate alla filiera del settore alimentare e della produzione agricola. Da giorni la Coldiretti segnala l'urgenza della raccolta delle primizie di primavera nei campi: dagli agrumi della Calabria agli asparagi pugliesi alle mele del Piemonte dagli asparigi pugliesi alle pesche romagnole. Tutto fermo nell'agricoltura che da nord a sud si affida agli stagionali per la raccolta. Molti sono stranieri, spesso itineranti in base al lavoro nei campi. Il tempo stringe: o si raccoglie o si buttano i raccolti. Oltre alla agricoltura, è possibile che già nella settimana dopo Pasqua avranno luce verde per ripartire anche le aziende che possono garantire lo smart working, limitando al minimo le presenze negli uffici e sempre rispettando la distanza di almeno un metro tra le scrivanie. L'uso dei dispositivi di protezione dovrà essere sempre garantito.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

