Primo Maggio, Concertone blindato

Tutto pronto per il Concertone del Primo Maggio 2019: la nuova edizione del concerto organizzato dai principali sindacati italiani torna, come di consueto, in piazza San Giovanni e anche in questo caso, come avviene per tutti i grandi eventi a Roma, è stato varato un piano sicurezza. L'allerta è altissima e, per consentire l'afflusso degli spettatori al Concertone 2019, ci saranno diverse chiusure e deviazioni. Per chi vorrà recarsi in piazza San Giovanni sono previsti varchi d'accesso e stringenti misure di sicurezza.

L'evento, condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, inizierà ufficialmente alle ore 16, anche se un'ora prima partirà una anteprima. La seconda parte del Concertone, invece, scatterà dalle ore 20 e durerà fino a mezzanotte. Rispetto alle edizioni passate, quest'anno si attendono ancora più spettatori, anche per via della partecipazione di un artista di livello internazionale come Noel Gallagher. Anche per questo motivo, le misure di sicurezza saranno piuttosto rigide.

Per consentire l'afflusso e il deflusso degli spettatori, tutta la zona che va da viale Carlo Felice a via Emanuele Filiberto sarà chiusa al traffico, con deviazioni di 16 diverse linee di autobus, comprese quelle notturne (1, 3, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665, 673, 792, N1, N10, N11, N28). Sarà però possibile raggiungere piazza San Giovanni scendendo alle fermate di Manzoni e Vittorio Emanuele della metro A, che per l'occasione chiuderà all'1.30 e non alle 23.30.

Si potrà comunque recarsi nei pressi di piazza San Giovanni in auto, ma non sarà possibile superare la zona rossa' interdetta al traffico: il rischio è quello di restare imbottigliati a ridosso delle zone limitrofe ai varchi d'accesso e di impiegare molto tempo alla disperata ricerca di un parcheggio.

La zona del Concertone sarà ovviamente delimitata da transenne e, per raggiungerla, sarà necessario superare i controlli di sicurezza ai quattro varchi individuati per l'afflusso: piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice e Porta San Giovanni/piazzale Appio. Non sarà possibile entrare con bottiglie, borracce, contenitori di vetro e lattine: tutto verrà sequestrato all'ingresso, anche perché all'interno della zona sarà possibile acquistare cibo e bevande.

