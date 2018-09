Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniL'incubo ha un nome terribile, vaiolo. Per ora è una variante - il cosiddetto vaiolo delle scimmie - ma fa paura lo stesso. Forse anche di più.In Gran Bretagna non hanno dubbi: siamo al primo caso di monkeypox, come si legge sul Telegraph. La malattia ha colpito un ufficiale della Marina nigeriana, giunto in Cornovaglia per prendere parte a un esercizio di addestramento del Ministero della Difesa presso una base della Royal Navy. Gli esami hanno confermato la presenza del virus infettivo, al punto che le 50 persone che hanno viaggiato in aereo con il militare ora vengono tenute sotto stretta osservazione per evitare le conseguenze di un contagio. Sono tutte in quarantena.Ma la psicosi si è diffusa ugualmente, con la paura che malattia apparentemente debellate grazie a massicce campagne di vaccinazione condotte negli anni 70 e 80 possano invece tornare a colpire. Magari in condizioni di maggiore vulnerabilità per la popolazione occidentale. Contro il vaiolo delle scimmie non c'è un vaccino.Se si è fortunati e si rientra in quell'80% dei casi non mortali (come conferma nell'intervista accanto il noto virologo Fabrizio Pregliasco), la guarigione avviene in tre settimane.Tra le conseguenze gravi che comporta, si può addirittura arrivare alla cecità. Il virus si manifesta con febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, brividi e stanchezza. In un secondo momento compaiono le prime bolle sul viso e poi sul resto del corpo, aggrediti soprattutto le palme delle mani, i piedi e anche gli occhi.Il 30 giugno di 3 anni fa, i giornali diedero notizia del primo caso di vaiolo delle Scimmie in Italia: n immigrato infetto era a bordo della nave Orione, che trasportava altri 396 clandestini. E dal 2017 la Nigeria sta affrontando una violenta epidemia di vaiolo delle scimmie: in poco meno di un anno infatti si sono registrati 89 casi, con 6 persone che non sono riuscite a sopravvivere.riproduzione riservata ®