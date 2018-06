«Primavalle, partiti i lavori per il mercato rionale»

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un nuovo mercato. Per copripre le esigenze del quartiere e dare ai cittadini servizi più igienici e completi. «Sono finalmente iniziati i lavori di riqualificazione del mercato coperto Primavalle I nel XIV Municipio. Si tratta di un intervento che gli operatori aspettavano da tanti anni e che si è riuscito a realizzare grazie ai fondi che abbiamo messo a disposizione».Il cantiere durerà circa sei mesi. Il mercato però non chiuderà dando così la possibilità a chi vi lavora di continuare la loro attività e ai cittadini di fare la spesa. «Ringrazio il presidente del XIV Municipio Alfredo Campagna - continua la Raggi - i suoi assessori e i consiglieri del M5S per il lavoro svolto. Dal Municipio, mi hanno assicurato, seguiranno con attenzione lo stato di avanzamento dei lavori». Così, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Numerosi i commenti dei residenti al post della sindaca: il quartiere, infatti, da tempo avrebbe voluto la messa in sicurezza degli spazi rionali.