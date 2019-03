Primavalle, murale omofobo contro il giornalista

Una nuova scritta omofoba a Primavalle, rivolta contro il giornalista Marco Pasqua. Lo ha annunciato in una nota il portavoce del Gay center Fabrizio Marrazzo, chiedendo al sindaco di Roma Virginia Raggi di provvedere al più presto alla rimozione. «Abbiamo rilevato che a Primavalle, angolo tra via dell'Acquedotto della Peschiera e viale dei Monfortani, è apparsa accanto a dei manifesti abusivi di gruppi di estrema destra la frase di diversi metri M. Pasqua culo Messaggero!.

La sindaca si è subito attivata ed ha mandato sul posto il nucleo decoro e i Pics per far rimuovere la scritta. Ora il muro è tornato di nuovo pulito. Vanno avanti però le indagini per dare un volto agli autori del gesto. Al vaglio le tante telecamere a circuito chiuso della zona. Solidarietà su Twitter a Pasqua da parte della sindaca.

