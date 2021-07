Prima Spinazzola poi Dzeko. Nel primo giorno di test fisici a Trigoria (in attesa della presentazione di domani alle 13,30 al Campidoglio) per Mourinho è anche tempo di colloqui. Ieri è stato il turno di Spinazzola che ha deciso di presentarsi a Trigoria subito dopo il rientro dalla Finlandia, a seguito dell'operazione al tendine d'Achille sinistro. Stampelle, gesso, sorrisi. Con Mou si è intrattenuto all'aperto per qualche minuto come consentito dalla quarantena light poi l'abbraccio con Mancini e gli altri compagni. La Roma lo aspetterà ma nel frattempo dovrà sostituirlo fino a marzo. Oltre ad Alonso ed Emerson Palmieri piace Bensebaini. In queste ore sarà anche il turno di Dzeko. Il bosniaco resterà alla corte di Mourinho che ieri ha dato spettacolo guidando la Vespa a Trigoria proprio come nel murale di Testaccio. Oggi il primo regalo per Mou: è chiusa per Rui Patricio (10 milioni più bonus) entro 48 ore a Roma; Pau Lopez ha firmato col Marsiglia. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

