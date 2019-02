«Prima regola, cambiare più spesso le password»

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alberto Rossetti, psicoterapeuta e autore del libro Cyberbullismo: come aumentare in genere la sicurezza personale sul web?«Per prima cosa bisogna avere una maggiore attenzione alla protezione dei propri dati sensibili, cambiando le password spesso e soprattutto mettendo password più complesse».E ai più piccoli che consiglio si può dare? «Per i più piccoli è cruciale il ruolo dei genitori, che devono accompagnare il figlio nella scoperta del mondo digitale ed evitare che restino impressionati dalla visione di contenuti inappropriati».Gli adolescenti trascorrono tanto tempo sui social network: come devono regolarsi?«Buona regola è mantenere i profili privati, per limitare il desiderio di espansione e ricerca dei followers proprio dell'età ma anche per ridurre i rischi di adescamento e aggiramento da parte di malintenzionati. Qui il discorso coinvolge pure le piattaforme, che dovrebbero essere più attente ai contenuti. In generale tuttavia - soprattutto alle nuove generazioni - arrivano messaggi contraddittori tra chi sposa la cultura digitale e chi invece la rifiuta. Si potrebbe pensare di introdurre il mondo dei social in classe, coinvolgendo i ragazzi per spiegare pro e contro ma senza dimenticare che l'avvicinamento al web spetta sempre alla famiglia». (A.Cap.)