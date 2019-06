Prima mossa di Sarri: accentrare CR7

Timothy Ormezzano

TORINO - Sono ore decisive per quello che ha tutta l'aria di essere l'imminente matrimonio tra Sarri e Signora. Intanto prosegue comunque il sogno (o la psicosi?) Guardiola, tra tante fake news e qualche indiscrezione più affidabile in arrivo anche dagli ambienti dell'alta finanza. A breve, comunque, tutta la verità: la Juventus ha fretta di programmare il suo futuro. Ieri Sarri era segnalato a Milano, dove è atteso il dirigente bianconero Paratici (reduce da una minivacanza a Capri). Il Chelsea prima di liberare l'allenatore toscano aspetta di chiudere con Lampard.

Dopodiché Sarri e la Juve potranno definire gli ultimi dettagli di un'intesa già raggiunta (quadriennale da 6,5 milioni annui). La firma può arrivare nel giro di 24-48 ore. Bernardeschi, intervenuto dal ritiro della Nazionale, apre al nuovo (allenatore) che avanza: «Posso dire che a mio avviso quello di Sarri è un profilo valido, ma non so se toccherà a lui. Dobbiamo aspettare le decisioni della società».

L'azzurro sottolinea che Allegri «va celebrato come merita», ma intanto sposa l'idea di un nuovo ciclo: «Il suo successore sarà sicuramente un allenatore da Juve. Chi arriva porta sempre qualcosa nel bagaglio della squadra». Un bagaglio che rischia un sovrappeso a livello di centravanti. Il ritorno di Higuain dal prestito al Chelsea non vuol per forza dire permanenza alla Juve.

L'idea di Sarri sarebbe infatti quella di accentrare Cristiano Ronaldo. E cioè di portarlo in quel ruolo in cui sarà di troppo uno tra Kean e Mandzukic: l'indiziato a partire è il croato, corteggiato da Borussia Dortmund e dalla Cina.

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

