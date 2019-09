Prima lo ha minacciata di morte per farsi consegnare lo smartphone, ma al rifiuto della vittima l'ha scaraventato a terra per strapparle la borsa che portava a tracolla. Sarebbe finita tragicamente la rapina avvenuta in largo Cesare Reduzzi al Corviale sventata dai carabinieri della compagnia dell'Eur, che sono intervenuti dopo che alcuni residenti, spaventati dalle grida d'aiuto del rapinato, hanno chiamato il 112. Il malvivente, un uomo pluripregiudicato di 35 anni nato nella Capitale, per sfuggire all' arresto ha aggredito i carabinieri a spintoni e a calci, ma è stato comunque fermato ed ammanettato. Nel mese di marzo, sempre al Corviale ci fu un'altra rapina violenta dove un anziano settantaquattrenne venne ridotto in fin di vita, con lesioni celebrali a carattere permanente, da uno straniero che lo rapinò un portafogli che conteneva 6 euro. Il rapinatore venne arrestato dai detective della Benemerita dopo che durante il sopralluogo sulla scena del crimine ritrovarono il suo cellulare.(E. Orl.)

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA