Prima le scale mobili, poi uno scambio: calvario metro

Stop temporaneo nel tardo pomeriggio di ieri su una tratta della metro A. Interrotto e poi ripristinato il servizio tra Battistini e Ottaviano. A causare i disagi sarebbe stato un guasto allo scambio presso la stazione Battistini. Intanto sono in corso le verifiche sulla scala mobile di Furio Camillo per accertare le ragioni del guasto che si è verificato domenica pomeriggio a un gradino. Il tapis roulant si è fermato ed è stato messa fuori servizio, anche se molte persone parlano di momenti di panico. L'Atac invece afferma: «Diversamente da quanto riportato in alcune dichiarazioni diffuse dalla stampa, non si tratta della stessa scala mobile collaudata positivamente nei giorni scorsi. L'azienda è impegnata nel garantire un livello sempre maggiore di manutenzione degli impianti (scale mobili, ascensori e servoscala): come dimostrano anche i dati sui guasti, che sono diminuiti del 62% fra novembre 2019 e febbraio 2020».

Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte, lancia però un appello al ministro dei Trasporti Paola De Micheli: «Intervenga con rigore sullo sfascio della metro romana per verificare se cittadini e turisti viaggiano in condizioni di piena sicurezza».

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA