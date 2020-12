Prima l'irruzione, poi una famiglia sotto scacco dei rapinatori e infine una vera e propria sparatoria. È caccia alla banda di rapinatori, apparentemente dell'Est Europa, che nella tarda serata di mercoledì ha tentato un colpo in una villa a Segni.

Cinque uomini, armati e protetti anche dal giubbotto antiproiettile, sono entrati, forzando una finestra, nell'abitazione dove un imprenditore edile vive con la moglie e la figlia. La banda aveva tenuto in ostaggio la famiglia ma il proprietario della casa era riuscito a recuperare la sua pistola, regolarmente detenuta: ne è partito uno scambio di colpi, con un proiettile esploso da uno dei rapinatori che si è conficcato in un muro. Alla fine la banda è fuggita dalla villa a mani vuote: sulle loro tracce ci sono i carabinieri di Colleferro che si occupano delle indagini.(E. Chi.)



