Prima il gesto delle manette dai banchi del Movimento 5 Stelle, poi il Pd che abbandona l'aula di Montecitorio, salutato dal presidente Roberto Fico: alla Camera ieri si è tenuta una seduta a dir poco concitata. Tutto parte dal pentastellato Giuseppe D'Ambrosio che, con il gesto dei polsi incrociati - indirizzati al Dem Gennaro Migliore - scatena l'ira del Pd: «Se non si scusa, abbandoniamo l'Aula» ha tuonato Emanuele Fiano mentre il suo gruppo chiedeva l'espulsione di D'Ambrosio. Espulsione che non c'è stata: il presidente della Camera si è infatti limitato a richiamare all'ordine il deputato 5 stelle. Per questo prima gli esponenti del Partito Democratico hanno iniziato ad abbandonare l'aula, accompagnati dal saluto del presidente Fico. Un «Arrivederci» che ha scatenato l'ira Dem, all'assalto del banco della presidenza, lanciando fogli e una delle sedie dei banchi del governo. Riportata la calma, lo stesso Fico ha fatto ammenda, scusandosi per il suo saluto. (L. Cal.)

