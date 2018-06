Prima i pugni, poi la rapina denunciati 4 minorenni

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario LandiEra una vera e propria baby gang quella che aggrediva e rapinava adolescenti nell'area tra piazza del Popolo, villa Borghese e piazzale Flaminio. Quattro giovanissimi, di età compresa tra i quattordici e sedici anni, diventati l'incubo dei loro coetanei, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese con l'accusa di rapina in concorso.Lunedì pomeriggio, la gang, due ragazze, una di Roma e una di Tivoli, e due ragazzi romani, ha avvicinato un 14enne romano, che era in compagnia di alcuni amici, e lo ha aggredito colpendolo con pugni al volto, tentando di derubarlo dello smartphone e di una collanina d'oro, ma la reazione della comitiva li ha messi in fuga.Intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno acquisito le informazioni e le descrizioni dei «bulletti» che sono stati rintracciati e fermati, qualche ora dopo, nei pressi di villa Borghese. In loro possesso, i Carabinieri hanno trovato uno smartphone e un abbonamento Atac intestato ad un altro giovane, 14enne romano. Oggetti rapinati alla vittima nello stesso pomeriggio e con le stesse modalità, in via Giambattista Vico, nei pressi di piazzale Flaminio. Anche in questo caso, la vittima è stata aggredita con pugni al volto prima di essere derubata.I due giovani aggrediti sono stati entrambi medicati presso l'ospedale Santo Spirito per contusioni e ferite al volto, guaribili in 5 e 7 giorni. I fermati sono stati denunciati e riaffidati ai genitori, ma restano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.Per la Capitale, quello delle baby-gang è un fenomeno che si protrae da tempo. Aveva fatto scalpore, in particolare, la storia della baby gang di Ostia che, nella notte di Capodanno, aveva aggredito a calci e pugni, nonché rapinato dei telefoni cellulari e dei portafogli, due stranieri in piazza Santa Maria Ausiliatrice, stessa sorte capitata poi, poco dopo, ad un altro ragazzo a Campo de Fiori.