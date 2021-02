Prima i malati gravi, poi fasce d'età Al via anche gli under 55 con Oxford

Simone Pierini

Il piano vaccini viaggia su un doppio binario. Uno vede ai posti di comando il premier incaricato Mario Draghi che indica il personale scolastico in cima alle priorità. L'altro va avanti sulla scia del vecchio impianto di governo - elaborato dal Ministero della Salute in collaborazione con Aifa, Iss e Agenas - e propone un aggiornamento della fase 2 (una volta completati gli over 80), costretta a una rimodulazione in virtù della riduzione delle dosi e delle caratteristiche del siero di AstraZeneca. Il piano si compone di sei categorie con priorità progressiva. La prima sarà quella dei soggetti «estremamente vulnerabili» per particolari patologie (malattie respiratorie, oncologici, obesi, disabili, diabetici, etc.) indipendentemente dall'età. A seguire le persone tra i 75 e i 79 anni, poi tra i 70 e i 74 anni. Dopo di loro si passerà a coloro che presentano «un particolare rischio clinico» di età compresa tra i 16 e i 69 anni. Successivamente sarà il turno delle persone tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano tale rischio. A queste cinque categorie andranno i vaccini a mRna (ovvero Pfizer e Moderna). In parallelo verrà invece subito avviata la fase che coinvolge i cittadini tra i 18 e i 54 anni senza alcun rischio clinico utilizzando il vaccino AstraZeneca (litigato da Aifa proprio a questa fascia d'età): in pole in questo caso il personale scolastico, le Forze armate e di Polizia. Nel frattempo il contagio in Italia registra altri 10.630 casi positivi (con 274.263 tamponi) e 422 morti. Oltre quindicimila i guariti, invariata la situazione in area ospedaliera con quasi ventimila ricoverati nei reparti ordinari e oltre duemila in terapia intensiva.

