Prima ha preso a calci la sua auto, una Bmw, parcheggiata in strada. Poi ha scavalcato il cancello della sua villetta a Buccinasco, nell'hinterland milanese, e ha cominciato a distruggere quello che trovava in giro, dai vasi a oggetti ornamentali urlando sempre. Quando poi è arrivato lui, il rapper Ghali Amdouni, il cantante di cui lei sarebbe una fan sfegatata, ha cominciato a prenderlo a male parole e avrebbe tentato di colpirlo con una bottiglietta. Dopo le 21 di sabato sera, la villetta dove Ghali vive con la famiglia, è stata letteralmente presa d'assalto da una ragazza di 22 anni di Benevento che ora è stata denunciata dai carabinieri a piede libero per danneggiamento e violazione di domicilio. La giovane è stata portata in ospedale per accertamenti pschiatrici. Qualcuno ha ipotizzato anche che la 22enne possa essere una stalker.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 05:01

